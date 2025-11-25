Не все омичи смогут получить по 100 тысяч за то, что приведут друга в военкомат

Власти собираются лишить денег сотрудников военкоматов.

Прокуратура обратилась в Омский городской совет, чтобы ограничить круг омичей, претендующих на выплату за привлечение друга на военную службу. Депутаты рассмотрят это предложение на заседании комитета по социальным вопросам 27 ноября.

Ранее депутаты одобрили идею в пять раз увеличить выплату. Предполагалось, что вместо 20 тыс. рублей, те, кто приводят знакомых в военкоматы для заключения контрактов, вскоре смогут получать по 100 тысяч.

Однако, как сообщает «Ом1», прокуратура считает, что пока выплата нарушает закон. Работа с контрактниками – обязанность сотрудников военкоматов, и получать за это дополнительные выплаты они, по мнению ведомства, не должны.