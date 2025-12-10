Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на школьницу в Омске

Девочка не пострадала. На помощь школьнице пришел прохожий.

Фото создано при помощи ИИ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке по факту нападения бродячих собак на юную омичку.

Напомним, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 5 декабря, у Ледового дворца имени Фетисова. Стая безнадзорных собак напала на девочку по пути в школу, пытаясь укусить ее. На помощь школьнице поспешил прохожий и отогнал от нее животных.

Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления СК России по Омской области Виталия Батищева доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее сообщалось, что, по данным прокуратуры, с начала этого года в Омской области зарегистрировано 2628 случаев укусов собак.