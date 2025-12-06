Омич героически отбил школьницу у стаи агрессивных собак

Очевидцы сообщают, что стая обосновалась у школы.

Сегодня, 6 декабря, омичка рассказала в соцсетях о нападении бродячих собак на ее ребенка. Инцидент произошел в Центральном округе Омска.

Женщина рассказала, что вчера, 5 декабря, ее дочь отправилась в школу от остановки «Ледовый дворец имени В. Фетисова», где на девочку напала стая собак, одна из которых успела схватить ребенка за штанину. На помощь девочке поспешил прохожий, стоящий на остановке. Мужчина отогнал собак от школьницы.

– На нее напала стая собак, и одна успела ухватить за штанину. На остановке находился мужчина и помог отогнать стаю, спасибо ему за это огромное, – рассказала мама пострадавшей в паблике «Аварийный Омск».

Кроме того, мать девочки сообщает, что другие местные жители также видели стаю собак неподалеку от школы № 13.

Пока официальных комментариев о происшествии не поступало.

Напомним, что, по данным прокуратуры, с начала этого года в Омской области зарегистрировано 2628 случаев укусов собак.