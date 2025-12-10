Форвард «Авангарда» Пономарев получил еще один штраф, но уже не на льду

Нападающий омичей попытался пройти по одной транспортной карте на двух человек в московском метро.

Hawk.ru

Вчера, 9 декабря, нападающий омского «Авангарда» Василий Пономарев был оштрафован в московском метро. Как рассказал сам игрок в своем телеграм-канале, он вместе с другом пытался пройти по одной транспортной карте на двух человек.

- Сегодня спускался в метро с другом как обычно хи-хи, ха-ха и решили проскочить по одной тройке. Итог, контроллеры остановили и выписали штраф (как будто уже норма за последние пару дней), - поделился форвард.

Пономарев также дал «совет», что при попытке проскочить по одной карте нужно проверять, нет ли рядом контроллеров.