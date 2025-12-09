«Авангард» снова остался без «суперфорварда» Пономарева в сибирском дерби

Омичи лишились нападающего из-за стычки в прошлом матче.

hawk.ru

Нападающий омского «Авангарда» Василий Пономарев дисквалифицирован на один матч после стычки в концовке встречи со «Спартаком», которую «ястребы» выиграли со счетом 7:5. Уже после финальной сирены форвард сцепился с защитником москвичей Евгением Орловым. По регламенту именно игрок омской команды был признан инициатором драки.

- Форвард пропустит гостевую игру с «Сибирью» 16 декабря, - сообщили в пресс-службе «Авангарда».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил, что конфликт возник после того, как хоккеист «Спартака» намеренно бросил по воротам омичей уже после завершения игры. По словам наставника, именно это спровоцировало эмоциональную реакцию его подопечного.

После матча Буше отметил, что остался доволен действиями Пономарева и поддержал форварда в раздевалке.