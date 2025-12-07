В зрелищной перестрелке «Авангард» оказался сильнее «Спартака»

Матч завершился со счетом 7:5.

В Омске на «G-Drive Арене» завершился матч «Авангарда» и «Спартака». Игра закончилась со счетом 7:5 в пользу «ястребов».

Первый период стал буквально голевой феерией. Уже на 2-й минуте матча счет открыли омичи. Шайбу в контратаке забросил Наиль Якупов с передачи Эндрю Потуральски и Семена Чистякова. Далее команды играли на встречных курсах, однако первыми вновь отличились «ястребы». Сначала на 10-й минуте точным броском в девятку отличился Джованни Фьоре с передачи Артема Блажиевского и Дамира Шарипзянова, а уже через 40 секунд, воспользовавшись отскоком от конька соперника, ворота «красно-белых» поразил сам капитан «Авангарда» с передач Игоря Мартынова и Михаила Котлеревского. Гости, в свою очередь, не собирались опускать руки и на 11-й минуте смогли сократить отставание. Отличился Иван Морозов с передачи Адама Ружечки и Андрея Миронова. Этот момент еще больше завел омичей. Хозяева навалились на соперника и снова забросили 2 шайбы практически подряд. На 14-й минуте шайбу забросил Майкл Маклауд с передачи Марселя Ибрагимова и Мартынова, а уже через десять секунд дубль оформил Шарипзянов – 5:1. Спартак, ошеломленный быстрыми голами, полетел на ворота «Авангарда» и смог забросить шайбу. На 18-й минуте отличился Герман Рубцов с передачи Никиты Коростелева. Период закончился со счетом 5:2.

Во втором отрезке скорости не снижались. Уже на 24-й минуте увеличить преимущество удалось Александру Волкову с передачи Маклауда. «Гости», в свою очередь, смогли ответить своим голом лишь на 32-й минуте. Шайбу в ворота «ястребов» забросил Иван Морозов с передачи Миронова и Ружички.

В третьем периоде «Авангард» забил самый быстрый гол в матче. Омичи отличились уже на 15-й секунде. Дубль удалось оформить Волкову с передачи Василия Пономарева и Дамира Шарипзянова. Москвичи тоже отличились, но лишь на 46-й минуте. Переиграть голкипера «ястребов» получилось все тому же Ружичке с передачи Морозова и Нэйтана Тодда. Точку в матче также поставили гости, и после двух удалений подряд от «Авангарда» на 55-й минуте шайбу забросил Морозов с передач Ружички и Рубцова. Однако это не помогло московской команде, и «ястребы» одержали победу со счетом 7:5.

Следующую встречу «Авангард» проведет 18 декабря в Новосибирске против местной «Сибири».