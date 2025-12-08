В начале рабочей недели в Омск придут настоящие морозы

Температура в регионе рухнет до –38 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, 8 декабря в Омске и области сохранится переменная облачность и ощутимое похолодание. Днем температура составит –16…–21 °C, на севере местами опустится до –23…–28 °C, а на юге будет немного теплее – около –10…–15 °C. Местами возможен небольшой снег.

На дорогах – гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 4–9 м/с, порывами до 14 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В ночь на 9 декабря мороз окрепнет: ожидается –25…–30 °C, по северным районам – до –33…–38 °C. Существенных осадков не прогнозируется, местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Давление будет постепенно повышаться.