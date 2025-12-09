Нападающий «Авангарда» Потуральски отправится на Матч звезд КХЛ

Форвард сыграет за команду лучших легионеров.

Фото: hawk.ru

Еще один «ястреб» примет участие в Матче звезд КХЛ. На звездный уик-энд отправится нападающий Эндрю Потуральски.

Он будет играть в команде KHL World Stars. В нее также вошли вратари Зак Фукале («Динамо» Мн), Адам Шил («Барыс»), защитники Митчелл Миллер («Ак Барс»), Иоаннис Калдис («Северсталь»), Джозеф Кин («Спартак»), Адам Кленденинг («Шанхай Дрэгонс»), нападающие Сэм Энас, Виталий Пинчук (оба – «Динамо» Мн), Максим Комтуа («Динамо» Мск), Кевин Лабанк («Шанхайские Драконы»), Даниэль Спронг (ЦСКА), Райли Савчук («Лада») и Адам Ружичка («Спартак»).

Ранее в команду KHL RUS Stars от «Авангарда» попали форвард Константин Окулов, которого выбрали СМИ, и защитник Дамир Шарипзянов, набравший большинство голосов от болельщиков.

Напомним, Матч звезд КХЛ пройдет 7 и 8 февраля 2026 года в Екатеринбурге. В нем примут участие 4 команды: