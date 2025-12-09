Омск-Информ
·Общество

В Омске снова откроют каток вокруг шара «Держава»

На территории уже установили ограждение и соорудили теплый павильон.

На площади Бухгольца в Омске готовят открытый каток к зимнему сезону. Как сообщает телеграм-канал «Омск_Путеводитель», на территории уже установили ограждение вокруг шара «Держава» и соорудили теплый павильон.

Отметим, что каток на площади Бухгольца впервые открыли в прошлом году. Однако эта инициатива понравилась не всем омичам. В начале января местные жители потребовали убрать каток из-за того, что шар «Держава» на площади является объектом культурного наследия. Однако в мэрии Омска подчеркнули, что каток был открыт законно.

