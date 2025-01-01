Жители уповают на то, что шар является объектом культурного наследия.

Проживающие в центральной части Омска горожане направили обращение в прокуратуру с жалобой на заливку катка у шара «Держава» на площади Бухгольца. Он появился в конце декабря. Авторы обращения указывают на то, что шар является объектом культурного наследия.

– Вокруг памятника архитектуры в нарушение законодательства РФ был построен каток. В соответствии со ст. 5.1 ФЗ № 73 «Об объектах культурного наследия» запрещается на территории памятника проведение земляных, строительных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия. Создание катка не является работами по восстановлению памятника архитектуры. Помимо этого, данный ледовый каток препятствует гражданам РФ и туристам подойти к шару «Держава», – говорится в обращении жителей в прокуратуру.

Земельный участок, на котором установлен шар «Держава», находится в пользовании БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Там заявили, что каток обустроили на основании обращения департамента спорта городской администрации.

– В соответствии с поручением мэра Омска и протокола совещания рабочей группы по вопросу организации ледового катка на площади Бухгольца было заключено соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка площадью 2995 кв. м для обеспечения прохода, проезда к движимому имуществу, а также для обустройства, залива и содержания катка сроком на 2 года 11 месяцев, – говорится в заявлении УДХБ, которое приводит портал «Город55».

Как подчеркнули в мэрии Омска, каток был открыт законно, и «никакого законодательства об охране памятников он не нарушает». Инициаторы обращения в прокуратуру с этим не согласны. Они требуют убрать каток, освободив памятник архитектуры от «ледяных оков».

Фото: omsk_putevoditel