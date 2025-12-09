«Формат не зашел»: бизнесмен высказался о закрытии халяльного ресторана в Омске

Это единственное подобное заведение во всем Сибирском федеральном округе.

Накануне стало известно, что в Омске перестал работать единственный халяльный ресторан TASU, который располагался напротив ТЮЗа. Предприниматель Радик Миниханов сообщил «Омск-информу», что решение было принято из-за низкого спроса.

– Пока такой формат, который мы предложили жителям города Омска и гостям, не зашел, если честно. Сейчас с коллегами и партнерами думаем, как выйти из этой ситуации правильно, четко, грамотно. Это единственный ресторан такого формата в Сибирском федеральном округе, но он не зашел почему-то, – сказал бизнесмен.

Говоря о будущих планах, Миниханов подчеркнул, что переходить в алкогольный формат он и его партнеры все равно не намерены. Сейчас рассматриваются разные варианты развития проекта: от ребрендинга до возможной продажи. Предприниматель отметил, что открыт к предложениям со стороны рестораторов и готов обсуждать дальнейшую судьбу концепции и помещения.