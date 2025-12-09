В мэрии прокомментировали жалобы на холод в школе Омска

Власти заявляют, что температура в кабинетах в пределах нормы.

GigaChat

В администрации Омска прокомментировали ситуацию с низкой температурой в гимназии № 123 на улице 20-го Партсъезда. Ранее родители учеников сообщали в социальных сетях, что их дети замерзают на уроках.

Городские власти заявляют, что школа работает в штатном режиме.

– По причине аварийной ситуации, вызванной протеканием трубы, в гимназии № 123 проводились ремонтные работы по частичной замене трубы в системе отопления. Образовательный процесс с 8 декабря организован в штатном режиме. По информации администрации учреждения, температурный режим в рамках нормативных показателей, – сообщили в мэрии.

Чиновники напомнили, что по нормам санитарного законодательства температура в общеобразовательных учреждениях должна быть не ниже 18 градусов. Если температура в кабинетах ниже, руководство школы должно перевести учеников на дистанционное обучение или изменить календарный учебный график.

Напомним, что учащихся гимназии № 123 перевели на «дистанционку» 1 октября из-за аварии на теплосетях в подвале здания.