Общество

Омские школьники замерзают на уроках

После аварии на сетях тепло в здание так и не вернулось.

Ученики школы № 123 (улица 20-го Партсъезда, 48) в Омске замерзают на уроках, сообщают в соцсетях жители городка Нефтяников.

– Относительно недавно было отключение отопления в школе № 123. Последствия продолжаются. Дети мерзнут, что создает опасные условия для их здоровья и нормального образовательного процесса. Дети вынуждены ходить в классах в зимней обуви и теплой одежде, – сообщает автор поста.

Напомним, гимназию №  123 закрыли неделю назад, 2 декабря, из-за порыва трубы отопления. Учеников перевели на дистанционное обучение, но с 8 декабря, несмотря на холод, вернули на «очку».

