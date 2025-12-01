Омск-Информ
·Общество

Школу в Омске закрыли из-за аварии на теплосетях

В здании пока нельзя учиться из-за холода.

Учеников школы № 123 в Омске перевели на дистанционное обучение. Школу, как сообщает Telegram-канал «Омский новостной поезд», закрыли из-за коммунальной аварии.

Авария произошла на теплосетях в подвале. В школе отключили отопление, в кабинетах слишком холодно, чтобы учиться.

Дистанционное обучение продлится как минимум до среды.

