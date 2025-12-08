В Омске простятся с известной писательницей

Она ушла на 76-м году жизни.

Сегодня, 8 декабря, стало известно о дате и месте прощания с известной омской писательницей Галиной Кудрявской. Информацию сообщили в местном отделении Союза российских писателей.

Напомним, что родившаяся в 1940 году в Исилькуле поэт окончила Омский медицинский институт и работала педиатром, преподавателем, консультантом-психологом службы «Телефон доверия», а также проводила уроки в воскресных школах. Занималась литературным творчеством, писала стихи и рассказы, ее произведения публиковались в журналах и тематических антологиях.

С 1995 года Кудрявская являлась членом Союза российских писателей, удостоена губернаторской премии имени Мартынова, а ее имя включено в Книгу почета культурных деятелей Омска.

Несколько дней назад, 6 декабря, писательница ушла из жизни. Прощание состоится в Воскресенском соборе в среду, 10 декабря, с 10:00 до 10:45.