В Омске ушла из жизни известная писательница Кудрявская

Галина Кудрявская оставила яркий след в культурной жизни города.

В Омске скончалась известная писательница Галина Кудрявская, сообщили в местном отделении Союза российских писателей.

– 6 декабря не стало Галины Борисовны Кудрявской – чуткого поэта и прозаика, члена Союза российских писателей. Выражаем соболезнование родственникам, – говорится в официальной группе союза.

Поэтесса родилась 10 марта 1940 года в Исилькуле. После окончания Омского медицинского института работала детским врачом, преподавателем, психологом-консультантом службы «Телефон доверия» и вела занятия в воскресных школах. Писала стихи и прозу, публиковалась в журналах и коллективных сборниках.

С 1995 года Кудрявская была членом Союза российских писателей, лауреатом премии губернатора Омской области имени Леонида Мартынова, а ее имя внесено в Книгу Почета деятелей культуры Омска.

Дата прощания с Галиной Кудрявской будет объявлена позже.