Покинувшие Омск студенты предложили запустить плавучую поликлинику на Иртыше

Проект предназначен для труднодоступных населенных пунктов региона.

Фото создано при помощи ИИ

В Москве в рамках социального проекта «Иртыш: река дружбы, река развития» прошел чемпионат молодежных идей. Омские студенты, находящиеся на обучении в столичных вузах, презентовали девять проектов, направленных на развитие Иртыша, сообщил зампред правительства Омской области Андрей Шпиленко.

Студенты сосредоточились на трех приоритетных аспектах: улучшении экологической обстановки, создании туристических маршрутов и оптимизации логистики.

Самые яркие идеи участников чемпионата включают в себя альтернативные способы транспортировки и туризма, организацию глэмпинга на берегах Иртыша, а также проект плавучей поликлиники для труднодоступных районов Омской области.

Лучшие проекты будут презентованы 12 декабря на молодежной секции VII Международного туристско-транспортного форума «Отдых! Omsk-2025».

Напомним, что в Омской области летом этого года замахнулись на разработку международного теплоходного маршрута. Проект представили туроператорам, однако навигация уже закончилась, и возить омичей и туристов по Иртышу не будут до весны.