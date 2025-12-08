Глава армянской диаспоры собрался строить фешенебельный ресторан на омском курорте

У него уже есть незаконченный масштабный проект гостиницы в этом районе.

Фото: torgi.gov.ru

Известный омский предприниматель Арабо Григорян взял в аренду участок в селе Розовка Омского района. Это курортная зона региона. Соответствующая информация размещена на сайте госторгов.

Земельный участок площадью 3,6 тыс. кв. м, предназначенный для строительства ресторана, кафе, столовой, закусочной или бара с видом на реку Иртыш, «ушел» за 348 тыс. рублей, что на 16,5 тыс. больше изначальной цены. Территорию передали на 4 года 10 месяцев. Размер будущей постройки должен варьироваться от 1442 до 1803 кв. м.

Победителем торгов стал предприниматель Арабо Григорян, владеющий компанией «СибРос», которая нередко выигрывает контракты на ремонт дорог. Также бизнесмен является главой Национально-культурной автономии армян Омска.

Напомним, что в этой локации уже реализуется проект Григоряна. В прошлом, 2024 году, в селе Розовка начали строить гостиницу Villa Resort. Завершить ее планировали в этом году, однако сроки, по всей видимости, перенесли.

Фото: omskinform.ru

По словам инвестора, проект стоимостью 1,6 млрд рублей он надеется окупить за 7–10 лет. Эта гостиница станет личной собственностью предпринимателя.

Объект задуман в форме шайбы. Отель займет территорию в 10 га и будет состоять из 33 номеров, с большим кафе на 350 посадочных мест и стильным баром.

В коттедже-зоне, рассчитанной на 24 номера, предусмотрена специальная зона для барбекю. Кроме того, на территории отеля появятся открытый подогреваемый бассейн, оздоровительный спа-центр, несколько бань и кафе с открытой террасой.

Общая вместимость комплекса составит от 500 до 600 человек одновременно.