В Омске перенесли концерт популярной певицы

Артистка приедет только в следующем году.

Фото: vk.com/mona.chka

Концерт певицы MONA (Дарьи Кустовской), который должен был состояться в Омске в эту субботу, 13 декабря, перенесли. В клубе «Ангар» артистка выступит 28 февраля 2026 года (12+).

Информация об изменениях появилась на официальном сайте концертного тура певицы. Помимо Омска, перенесены выступления MONA в Казани, Челябинске и Тюмени.

Причиной массовой отмены концертов стала недавно перенесенная певицей болезнь. Отмечается, что приобретенные билеты будут действительны и на февральскую дату.

Ранее стало известно, что концерт популярного певца Вани Дмитриенко в Омске тоже перенесли. Вместо 5 ноября артист выступит на «G-Drive Арене» 17 декабря.