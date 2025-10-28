В Омске концерт популярного певца перенесли на «G-Drive Арену»

Изменились и дата, и место выступления исполнителя.

Официальная страница Вани Дмитриенко во «ВКонтакте»

Концерт Вани Дмитриенко (12+) в Омске перенесли из «Ангара» на «G-Drive Арену». Дата тоже изменилась: вместо 5 ноября певец выступит 17 декабря.

Напомним, билеты на концерт в «Ангар» омичи раскупили так быстро, что многим их не хватило. Фанаты стали просить, чтобы выступление перенесли на большую площадку, что в конце концов организаторы и сделали. Причем стоимость билетов по-прежнему не превышает 5000 рублей.

Все билеты на концерт в «Ангаре» в категориях «Танцпол» и Meet & greet будут действительны на новой площадке. Для тех, кто купил билеты категории Super VIP и VIP, предложат равнозначную замену. Вернуть билеты тоже можно.

Отметим, что билетов на «G-Drive Арену» осталось около трети.