·Общество

Омский чиновник призвал гулять в Новый год на деньги детей

Директор департамента культуры Олег Федоренко дал наказ на каникулы.

Директор департамента культуры администрации города Омска Олег Федоренко призвал омичей не сидеть дома в новогодние каникулы, а ходить на культурные мероприятия, используя «Пушкинские карты» своих детей.

– Большие каникулы. Дома не находимся! Идем на свежий воздух, на катки, в наши муниципальные государственные культурные учреждения. Да, вместе с детьми, внуками занимаемся уже новой, так скажем, «Пушкинской картой». Начинаем тратить деньги детей на культурные и духовные события, – обратился к омичам Федоренко.

Напомним, что с 2026 года «Пушкинская карта», выпущенная Почта Банком, перестанет работать. Карты станет обслуживать банк ВТБ, заявки на выпуск уже принимаются.

