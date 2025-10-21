В Омске перестанет работать «Пушкинская карта»

Пользователь льготной программы должен выпустить новую карту.

vk.com С 2026 года «Пушкинская карта», выпущенная Почта Банком, работать. Карты станет обслуживать банк ВТБ, заявки на выпуск уже принимаются.

Напомним, что государство каждый год на карту зачисляет по 5 тысяч рублей, которыми можно оплатить билеты на культурные мероприятия, 2 тысячи рублей можно потратить на кино. Владельцами карты могут быть граждане России в возрасте с 14 до 22 лет.

– В 15 часов по московскому времени 31 декабря 2025 года «Пушкинские карты» Почта Банка заблокируют. В 2026 году на них средства уже не поступят. С 15 часов 1 января 2026 года «Пушкинские карты» станет обслуживать банк ВТБ. При этом условия льготной программы останутся прежними, – сообщают владельцам карт.

Несовершеннолетнему ребенку в выпуске карты лучше помочь, банк ВТБ заявления принимает до 28 декабря 2025 года включительно. Затем с 1 января 2026 года. Подать заявление может только сам ребенок, а не родитель. Проще всего это сделать в мобильном приложении «Госуслуги Культура», а также оформить в интернет-банке ВТБ или приложении «ВТБ Онлайн», если ребенок уже является его клиентом. С 12 января это можно сделать в офисах банка. При желании можно получить пластиковую «Пушкинскую карту», для этого потребуется паспорт и СНИЛС.

– Важно знать, что оплаченные прежней картой билеты на мероприятия 2026 года будут действительными. В случае отмены события в 2026 году деньги на карту не вернутся, – говорится в сообщении.

В Министерстве культуры Омской области сообщили, что регион – активный участник программы «Пушкинская карта», ее оформили 133 тысячи омичей. В афише значится около 800 мероприятий от 137 учреждений культуры, в том числе учредителями которых являются минкульт, администрация г. Омска и муниципальные районы – среди них больше всего мероприятий реализуют в Большереченском, Исилькульском и Тарском районах.

Кроме того, в Омске работают по «Пушкинской карте» такие кинотеатры, как «Галактика», «Маяк», «Атриум-Кино», Киноцентр «Континент» и КДЦ «Маяковский».