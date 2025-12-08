Омск-Информ
·Происшествия

В Омске ищут мужчину, который отбил школьницу у бездомных собак

Его и возможных очевидцев происшествия хотят опросить следователи.

Следственный комитет начал проверку из-за нападения собак на омскую школьницу, которое случилось в минувшую пятницу. Очевидцев этого происшествия просят обратиться по телефонам: 123 или 8-913-628-38-09.

Напомним, 5 декабря у Ледового дворца имени Фетисова стая бездомных собак окружила ребенка. Одно животное схватило девочку за штанину. На помощь школьнице подоспел незнакомый мужчина. Он разогнал собак.

Ранее сообщалось, что, по данным прокуратуры, в этом году собаки покусали уже 2628 жителей Омской области.

