На улицах Омска станет больше рекламы

Городу «накинут» еще 100 рекламных конструкций.

Фото: freepik.com

Количество объектов наружной рекламы в Омске вновь увеличится: общее число рекламных конструкций планируется довести с текущих 1820 до 1930. Из действующей схемы убрано семь билбордов, расположенных в центральных частях города: четыре на Ленинградском мосту, по одному на улицах Маршала Жукова, Маяковского и Пушкина.

Вместо удаленных рекламных конструкций появятся новые рекламные щиты на улицах 22-го Партсъезда, 7-я Северная, Булатова и Красноярском тракте. Значительно расширится количество афишных стендов: если сейчас их насчитывается 164, то после утверждения проекта их станет 266.

Кроме того, на улице Архиепископа Сильвестра установят три рекламных флага, шесть конструкций сити-формата появятся на Привокзальной площади, а еще одна – на набережной Тухачевского. Также планируется установка рекламной конструкции на фасаде здания на улице Булатова.

Напомним, что предыдущие изменения в схему размещения рекламных конструкций были внесены 5 июня 2025 года, когда количество рекламных мест выросло с 1700 до 1820.