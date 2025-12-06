Бастрыкин потребовал разобраться в деле упавшего в яму с кипятком подростка

Родители пострадавшего недовольны ходом расследования.

omskinform.ru

Омич обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с претензией по поводу хода расследования несчастного случая, произошедшего с его сыном.

Как указано в сообщении Следкома, в ноябре прошлого года 17-летний подросток упал в яму, образовавшуюся после разрыва трубы теплосети с последующим обвалом грунта. Инцидент произошел на улице 10 лет Октября, 193, в районе остановки «25-я Линия», где ранее находились самовольно построенные гаражи. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Также в СК отметили, что коммунальные службы неоднократно просили соответствующие органы снести незаконные постройки, однако никаких действий не последовало. До сегодняшнего дня никто не понес ответственности за произошедшее.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву подготовить доклад о проведенных мероприятиях и выяснить точные обстоятельства дела.