Проработал больше 10 лет: в центре Омска выставили на продажу суши-бар

Заведение продается вместе с оборудованием и мебелью.

omsk.flamp.ru

В Омске выставили на продажу суши-бар «БамБуши», расположенный на Ленина, 30. Владелец готов уступить свой бизнес за 1,3 млн рублей.

В эту сумму входит арендованное помещение площадью 115 кв. м, оборудование, мебель, аудио- и видеосистема и др. В объявлении также сообщается, что заведение вмещает одновременно 30 посетителей.

Отметим, что в то же время на сайте объявлений появилось предложение арендовать помещение, где располагаются «БамБуши». Владелец сообщает, что это площади «свободного назначения». Арендная плата составляет 126,5 тыс. рублей в месяц.

Напомним, «БамБуши» больше 10 лет работали на проспекте Маркса около бывшей «Атлантиды». Однако в феврале 2024 года заведение переехало на Ленина.