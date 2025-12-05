Вместо почти министра – проректор: в омской партии выбрали нового руководителя

Либерал-демократы начали активно готовиться к предстоящим выборам в Госдуму.

Фото создано при помощи ИИ

В омском отделении ЛДПР выбрали нового координатора. На сегодняшнем съезде партии определились с новым руководителем. Координационный совет выбрал исполняющего обязанности руководителя. По данным источников «Омск-информа», им стал проректор по корпоративному развитию Сергей Ширяев. Он сменил первого заместителя министра цифрового развития и связи Омской области Максима Макаленко, возглавлявшего омских либерал-демократов с октября 2021 года.

Эту информацию подтвердил редакции сам Макаленко.

– У нас по уставу заканчиваются выборы координатора регионального отделения. Избран новый состав координационного совета. Исполняющим обязанности координатора назначен Сергей Ширяев, – заявил он.

По словам первого заместителя министра, смена лидера случилась под предстоящие 20 сентября 2026 года выборы в Госдуму.

– Я совмещал две должности. При этом впереди нужно проводить избирательную кампанию и показывать серьезные результаты. В этой связи в команду вошел Сергей Ширяев. Я состою в координационном совете, никуда из партии не выхожу, это плановое мероприятие, мы к этому готовились, – сказал Макаленко.

Теперь координационному совету в течение полугода необходимо утвердить проректора СИБИТа в статусе координатора регионального отделения ЛДПР.

Максим Макаленко занимает должность первого заместителя министра развития и связи Омской области с ноября 2023 года. И уже, по сути, год исполняет обязанности отстраненного главы ведомства Максима Цуканова. Последний до августа находился в СИЗО по обвинению в хищении в период его работы в правительстве ДНР.