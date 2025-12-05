Возле моста у Телецентра в Омске перекроют еще одну улицу

Ограничения продлятся больше недели.

t.me/omskonelove

В Омске 15 декабря перекроют участок улицы Твардовского в районе дома по адресу: Правый берег Иртыша, 159. Движение закроют в 09:00 и откроют только после 23:00 22 декабря.

Как сообщили в мэрии, в это время на Твардовского планируется строительство линейного объекта газоснабжения.

Улица Твардовского располагается в Нефтяниках неподалеку от моста имени 60-летия ВЛКСМ (у Телецентра), который также частично перекрыт для ремонта. Объезжать перекрытый участок омичам советуют по проспекту Мира и улице Правый берег Иртыша.

Ранее сообщалось, что зимой Любинский проспект вновь превратят в пешеходную зону. Проезд автомобилей запретят с 31 декабря по 11 января.