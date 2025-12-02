Омск-Информ
·Общество

Любинский проспект в Омске вот-вот снова сделают пешеходным

Пешеходной улица станет почти на 2 недели.

Зимой омский Любинский проспект вновь превратится в пешеходную зону. Также в преддверии Нового года начнется работа традиционного проекта «Зимний Любинский», сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– Творческие команды региона приготовили для наших жителей и гостей Омской области множество зимних развлечений, – рассказал глава региона.

Пешеходным Любинский проспект будет 12 дней: с 31 декабря по 11 января.

Напомним, что в рамках проекта «Зимний Любинский» фасады заведений оформят в традиционном русском стиле.

