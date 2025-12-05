До –33: на Омскую область обрушится скандинавский антициклон

Холоднее всего будет в северных районах области.

Фото: t.me/gigachat_bot

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни в Омской области ожидается очень неустойчивая погода с перепадами температур. В основном будет холодно и снежно.

В субботу, 6 декабря, ночью будет –9…–14, в северных и северо-восточных районах –17…–22. Днем потеплеет до –1…–6, по северо-востоку до –11. Пройдет снег.

В воскресенье, 7 декабря, снегопады продолжатся. Температура воздуха будет колебаться от –4 до –22 градусов.

В понедельник, 8 декабря, на севере и юге региона будет разная погода. На севере ночью ожидается –23…–28, при прояснении до –33. Днем чуть потеплеет – до –20…–25, но местами будет до –30 градусов. В южной половине области прогнозируется от –11 до –21 градуса.

– Северная половина области – под влиянием холодного скандинавского антициклона, без существенных осадков, южная половина области – в циклонической циркуляции, что будет способствовать выпадению снега, – добавили синоптики.

