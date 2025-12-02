Омичей ожидает бесснежная новогодняя ночь

Погода будет облачная, но осадков синоптики не обещают.

Stable diffusion

По данным Gismeteo, погода в новогоднюю ночь в Омске будет прохладной, но бесснежной. Температура воздуха будет колебаться в пределах –13...–15 градусов. Ожидается слабая облачность.

В первый день нового года будет солнечно. Температура составит –13...–15 градусов. Чуть теплее, до –14 градусов, будет 2 января.

Отметим, что 3 января в Омске ожидается снегопад, который сохранится и 4 января.