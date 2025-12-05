В Омске на время ремонта моста у Телецентра могли сохранить важный маршрут

Перевозить пассажиров позволил бы электробус.

omskinform.ru

В Омске можно было бы избежать временной отмены троллейбусного маршрута № 67, вызванной ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Об этом заявил начальник филиала «Троллейбусное депо» муниципального предприятия «Электрический транспорт» Василий Мелещук.

По его словам, если бы вместо троллейбуса на этом участке использовались электробусы, таких ограничений можно было бы избежать.

– Электробус более мобильный. У нас появляется большая вариативность. Например, мост у Телецентра закрыт на ремонт, и мы вынуждены были закрыть маршрут № 67. Если бы у нас на этом маршруте были электробусы, мы бы этого избежали и перевозили пассажиров как до начала реконструкции, – подчеркнул Мелещук.