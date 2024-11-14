Омск-Информ
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·Общество

Он заменит троллейбус, который не сможет ездить по мосту у Телецентра.
На время ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске чиновники планируют запустить вместо троллейбуса № 67 автобус с таким же номером. Об этом рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета.
Напомним, на время ремонта троллейбусное движение по мосту отменят. Подрядчик начнет работы с демонтажа опор освещения, к которым также крепится контактная троллейбусная сеть.
Ранее сообщалось, что троллейбусы, которые ездят по маршруту № 67, будут работать на новом маршруте № 8.
·Общество

Он заменит троллейбус, который не сможет ездить по мосту у Телецентра.
На время ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске чиновники планируют запустить вместо троллейбуса № 67 автобус с таким же номером. Об этом рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета.
Напомним, на время ремонта троллейбусное движение по мосту отменят. Подрядчик начнет работы с демонтажа опор освещения, к которым также крепится контактная троллейбусная сеть.
Ранее сообщалось, что троллейбусы, которые ездят по маршруту № 67, будут работать на новом маршруте № 8.