Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Экс-премьер-министр РФ сделал заявление о полной блокировке WhatsApp*

Степашин предложил точечные ограничения мессенджера вместо полной блокировки.

Бывший премьер-министр РФ и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что полной блокировке мессенджера WhatsApp* можно найти альтернативу в виде точечных ограничений.

По его словам, вместо полного запрета фокус должен быть сделан на борьбе с незаконным контентом.

– Я не сторонник закрывать все. Мы уже в свое время закрывали в Советском Союзе – будут лакуны, дыры и так далее. Давайте, опять же, посмотрим содержательную сторону: там, где есть экстремизм, терроризм, – это можно блокировать. Технически сегодня эта возможность есть, – приводит слова Степашина ТАСС.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что мессенджер может быть полностью заблокирован на территории России в течение ближайших четырех – шести месяцев.

* Принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

·Общество

Экс-премьер-министр РФ сделал заявление о полной блокировке WhatsApp*

Степашин предложил точечные ограничения мессенджера вместо полной блокировки.

Бывший премьер-министр РФ и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что полной блокировке мессенджера WhatsApp* можно найти альтернативу в виде точечных ограничений.

По его словам, вместо полного запрета фокус должен быть сделан на борьбе с незаконным контентом.

– Я не сторонник закрывать все. Мы уже в свое время закрывали в Советском Союзе – будут лакуны, дыры и так далее. Давайте, опять же, посмотрим содержательную сторону: там, где есть экстремизм, терроризм, – это можно блокировать. Технически сегодня эта возможность есть, – приводит слова Степашина ТАСС.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что мессенджер может быть полностью заблокирован на территории России в течение ближайших четырех – шести месяцев.

* Принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.