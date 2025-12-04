В полиции объяснили, почему омский подросток вдруг решился стать Гринчем

Школьник сначала хотел сломать ветку, а повредил всю сосну.

Сотрудники полиции выяснили обстоятельства, при которых пострадало дерево на улице 4-я Челюскинцев в Омске. Сосну сломал 13-летний школьник, живущий неподалеку.

Как сообщили в полиции, подросток с приятелем катался с горки в саду «Сибирь» и решил почистить ее от снега. Для этого мальчик решил сломать ветку символа Нового года, а в итоге сломал целое дерево.

– Ребята испугались и убежали, о произошедшем никому не рассказали. На сломанную сосну обратил внимание местный житель, который несколько лет назад высадил это и другие деревья рядом с домом, – сообщили в полиции.

Мальчик приехал в полицию вместе с папой. С семьей работает инспектор по делам несовершеннолетних.

Отметим, что Гринч – зеленый персонаж из мультфильма, который по сюжету ненавидел Рождество. Он решает похитить праздник, проникнув в дома жителей в костюме Санта-Клауса и украв все подарки и украшения.