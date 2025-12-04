Омск-Информ
·Происшествия

Стало известно, кто сломал в Омске елку за месяц до Нового года

Виновником оказался ребенок.

Выяснилось, кто на самом деле сломал елку на улице 4-й Челюскинцев. Вандалом оказался подросток, а не мужчина, как сообщалось ранее.

– Это были два подростка (просто один большой детина). Обоих отправят в ПДН, родителями занимаются полиция и администрация округа, – сообщает автор поста в соцсети.

Напомним, что инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. Судя по этой записи, один из подростков сломал дерево и бросил там же на улице, пока второй находился неподалеку.

