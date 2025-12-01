Омск-Информ
Омич сломал елку на улице и выбросил

Вандала теперь ищут полицейские.

Неизвестный омич сломал елку на 4-й Челюскинцев на глазах сына и бросил дерево на дороге. Инцидент попал на запись видеокамеры.

– Заявление уже написано в полицию, участковый займется поиском. Завтра будут еще видео с камер, – сообщает автор поста.

По его словам, ели на улице высаживали местные жители за свой счет.

Отметим, что, если мужчину найдут, ему грозит штраф.

