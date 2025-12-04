Решения нет: фуры еще год будут ездить по центру Омска

Представленный ранее проект решения проблемы не устроил депутатов, и процесс затянулся.

Фото создано при помощи ИИ

Решение вопроса с движением фур в центре Омска снова отложили, депутатов не устроили предложения рабочей группы.

Как стало известно на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по транспортной инфраструктуре, срок полномочий рабочей группы, занимающейся этим вопросом, будет продлен.

– Председателем рабочей группы был определен срок, на который была создана рабочая группа, до конца осенней сессии 2025 года. В этом году срок заканчивается. В связи с тем что вопрос еще находится на контроле рабочей группы и комитета, необходимо продлить срок рабочей группы, – доложил председатель комитета Юрий Арчибасов.

Депутаты проголосовали за продление полномочий рабочей группы до конца 7-го созыва горсовета, то есть до осени 2027 года. Сколько времени понадобится депутатам на решение проблемы с фурами, неизвестно.

Напомним, что в середине октября научный центр СибАДИ представил проект решения проблемы, однако он не устроил депутатов. «Дорожники» выслушали замечания и обещали доработать проект к 27 ноября.

Заседание рабочей группы и обсуждение изменений состоится завтра, 5 декабря. Однако, по всей видимости, до решения проблемы еще далеко.

В Омске регулярно случаются ДТП с участием большегрузного транспорта. Так, в конце прошлого месяца под метромостом застряла фура.