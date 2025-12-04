Медики по-прежнему не планируют работать в омских селах

На каждые 10 тысяч жителей приходится менее 23 специалистов.

Фото создано при помощи ИИ

Омскстат опубликовал список муниципальных районов по уровню обеспеченности медицинскими кадрами.

На конец 2024 года в Омской области было зарегистрировано свыше 9,5 тыс. врачей с высшим медицинским образованием. При этом более 8,2 тыс. специалистов работают в Омске, тогда как в районах области – лишь 1,3 тыс. человек. В большинстве сельских населенных пунктов на каждые 10 тыс. жителей приходится меньше 23 врачей.

Согласно официальным данным, наибольшая обеспеченность врачами с высшим медицинским образованием отмечается в Большереченском, Большеуковском, Тарском, Знаменском и Калачинском районах. В остальных муниципалитетах ситуация с медицинскими кадрами значительно хуже.