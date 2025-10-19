В омских больницах не хватает сотен врачей

В минздраве рассказали, как решить проблему с зарплатами и условиями труда медперсонала.

В медицинских учреждениях Омской области на конец сентября открыты вакансии для 613 врачей. За девять месяцев этого года регион покинули 1065 докторов и 1750 средних медицинских работников. Вместе с тем на работу устроилися 2701 медик.

В сравнении с прошлым годом численность медперсонала снизилась на 4 человека – сейчас в больницах региона трудятся 7169 специалистов, сообщает «НГС55» со ссылкой на минздрав региона. То есть больницам не хватает около 10 % медперсонала.

Проблему нехватки кадров решают путем целевой подготовки медиков: в Омском государственном медицинском университете проходят обучение 1380 целевиков за федеральный счет и 82 студента за областные средства. Медколледжи готовят более 5 тысяч будущих медсестер и фельдшеров.

Изменения в заработной плате и условиях труда медицинских работников возможны только при условии дополнительного финансирования из региональной казны, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из сельских больниц Омской области массово увольняются медики. Больше половины «земских» врачей решили досрочно прекратить сотрудничество по программе и вернуть деньги.