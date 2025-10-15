Из сельских больниц Омской области массово увольняются врачи

Больше половины участников программы «Земский доктор» досрочно расторгли контракты.

Специалисты программы «Земский доктор» массово расторгают контракты и прекращают работу в медицинских учреждениях Омской области.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Омской области, за последние три года в программу «Земский доктор» вступило 78 молодых врачей. Однако среди них 45 специалистов решили досрочно прекратить сотрудничество с ведомством. Примечательно, что 32 человека до сих пор не вернули деньги.

Что касается участников программы «Земский фельдшер», то здесь ситуация выглядит немного лучше. За аналогичный трехлетний период было трудоустроено 75 специалистов. Среди них лишь 17 человек расторгли договоры, причем 10 из них также пока не возместили сумму.

Несмотря на усилия региональных властей привлечь новых сотрудников, дефицит кадров остается значительным.

– В центральных районных больницах сохраняется потребность в 176 врачах-специалистах и 131 работнике со средним медицинским образованием, – сообщает «НГС55» со ссылкой на минздрав.

