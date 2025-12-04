Омская мэрия выплатит компенсацию школьнику из-за укуса собаки

По решению Ленинского районного суда города Омска администрация муниципалитета выплатит компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей 15-летнему подростку, который пострадал от укуса бездомной собаки.
Инцидент произошел в июле этого года. Собака укусила мальчика за ногу около дома на улице 22-я Марьяновская. Отмечается, что в результате ребенок получил телесные повреждения, потребовавшие медицинского вмешательства, и пережил стресс, испуг и физическую боль.
– Учитывая отсутствие собственника у собаки, наличие прав и обязанностей органа местного самоуправления по обращению с безнадзорными животными, прокурор Ленинского округа Омска обратился в суд с требованием взыскать с муниципалитета в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей, – сообщили в прокуратуре Омской области.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Надзорное ведомство заявило, что проконтролирует исполнение судебного решения после его вступления в законную силу.