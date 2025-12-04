«Авангард» примет жаркий ХК «Сочи» в заснеженном Омске

Матч начнется в 19:30.

Сегодня, 4 декабря, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против хоккейного клуба «Сочи». Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене».

В этом сезоне команды еще не встречались. Прошлый матч «Авангард» провел в Магнитогорске против местного «Металлурга». Игра закончилась важной победой для омичей со счетом 3:1.

Отметим, что в составе сочинского клуба числятся бывшие «ястребы»: форварды Павел Дедунов и Денис Венгрыжановский, а также вратарь Павел Хомченко.

Сумеют ли «ястребы» обыграть нового соперника, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 19:30 по омскому времени.