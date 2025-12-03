Стали известны возможные причины отставки гендиректора «Омскоблводопровода»

Отставка совпала с крупными федеральными вложениями в модернизацию водной сети.

Появились новые подробности истории с неожиданным увольнением с поста главы «Омскоблводопровода» Дмитрия Зярко. Исполняющим обязанности директора назначен Евгений Вольф, ранее заместитель гендиректора по безопасности.

Как известно, Зярко стал руководителем компании в феврале 2025 года, также внезапно оставив должность первого заместителя мэра Томска. По сведениям «Коммерческих Вестей», одной из его задач было объединение «Омскоблводопровода» с «ОмскВодоканалом» и установление единого тарифа для 13 районов Омской области. По первому вопросу переговоры с Росводоканалом велись несколько месяцев, однако ни к какому результату это не привело.

Судя по всему, причиной отставки Дмитрия Зярко стало именно невыполнение поставленных задач. Однако, что реально стоит за увольнением специалиста, неизвестно.