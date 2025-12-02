Стали известны детали нападения сельчанина на жену и полицейского

Житель Павлоградского района взят под стражу.

Stable Diffusion

Сегодня, 2 декабря, стало известно о взятии под стражу 23-летнего жителя Павлоградского района Омской области, напавшего на супругу и полицейского.

Как уточнили омские силовики, расследуется уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

По версии следствия, 20 октября 2025 года обвиняемый на почве ревности нанес телесные повреждения супруге, при этом высказывая ей угрозы убийством.

Прибывшему для пресечения противоправных действий сотруднику полиции фигурант нанес удар битой по голове, причинив ему травмы.

По инициативе следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок, на который сельчанина закрыли в СИЗО, не приводится.