Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Избивший жену омич напал с битой на полицейского

Сотрудник правоохранительных органов получил серьезные травмы.

Павлоградский районный суд Омской области принял решение о содержании под стражей молодого человека, подозреваемого в угрозах убийством и нападении на полицейского.

По данным следствия, вечером 20 октября этого года 23-летний обвиняемый несколько раз ударил свою жену и угрожал ей расправой. Прибывший на место сотрудник полиции получил удар битой по голове, приведший к серьезной травме.

Омский областной суд подтвердил правомерность выбранной меры пресечения и оставил решение суда без изменений.

·Общество

Избивший жену омич напал с битой на полицейского

Сотрудник правоохранительных органов получил серьезные травмы.

Павлоградский районный суд Омской области принял решение о содержании под стражей молодого человека, подозреваемого в угрозах убийством и нападении на полицейского.

По данным следствия, вечером 20 октября этого года 23-летний обвиняемый несколько раз ударил свою жену и угрожал ей расправой. Прибывший на место сотрудник полиции получил удар битой по голове, приведший к серьезной травме.

Омский областной суд подтвердил правомерность выбранной меры пресечения и оставил решение суда без изменений.