·Общество

Зима не будет злиться: омские синоптики заявили о масштабном потеплении

Средняя температура выросла на 2,5 градуса за 130 лет.

Синоптики рассказали об изменении климата в Омске. По данным Обь-Иртышского УГМС, в городе наблюдается серьезное потепление.

Среднегодовая температура воздуха за 130-летний период метеорологических наблюдений с 1888 по 2024 год составила 1 градус. Однако в первые десять лет наблюдений она была близка к 0 градусов, а с 2011 по 2020 год достигла +2,5 градуса.

– Это достаточно серьезный температурный рост. Потепление идет в основном за счет повышения средней температуры воздуха в зимнее время. Кстати, нынешний ноябрь лишнее тому доказательство, – отметили в УГМС.

Отметим, что синоптики уже опубликовали предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь.

