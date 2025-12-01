Омск-Информ
Забастовка строителей на мосту у Телецентра привлекла внимание прокуратуры

Надзорное ведомство выяснит, нарушает ли работодатель трудовое законодательство.

Прокуратура Омской области инициировала проверку соблюдения трудовых прав работников, участвующих в ремонте моста им. 60-летия ВЛКСМ. Поводом для надзорных мероприятий послужили сообщения в соцсетях о несвоевременной выплате зарплаты строителям.

В рамках проверки прокуратура намерена дать правовую оценку действиям работодателя на предмет соблюдения требований трудового законодательства.

– По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, – сообщили в ведомстве.

Ранее в соцсетях один из строителей заявил, что бастовать планируют 90 человек, 60 из которых трудятся на мосту у Телецентра, а 30 других на мосту в Муромцево. Аванс, по его словам, задерживают с 15 ноября.

