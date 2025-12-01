В Омске провернули аферу с «драгоценными» противогазами

Мошенник убедил жителя Омска в том, что противогазы содержат драгоценный металл палладий.

Фото: Freepik

Ленинский районный суд Омска вынес решение по делу 37-летнего жителя Татарстана, обвиняемого в мошенничестве. Мужчину признали виновным по п. 4 ст. 159 УК РФ.

Как было установлено в ходе следствия, в феврале 2021 года подсудимый обманным путем убедил жителя Омска перевести ему крупную сумму денег – более 5 млн рублей. Под предлогом продажи автомобиля «Тойота» и противогазов, содержащих палладий, злоумышленник взял деньги, но покупатель так ничего и не получил.

Татарстанец полностью признал вину, подтвердив, что история с продажей машины и противогазов была вымышленной. Средства пошли на личные нужды обвиняемого. После удачной аферы в Омске мужчина повторил схему дважды.

Суд, принимая во внимание выводы прокурора, приговорил татарстанца к 6-летнему заключению в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его полностью компенсировать потерпевшему понесенный ущерб.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть оспорен.