Мошенник убедил знакомого, что в защитных устройствах содержится палладий.

Кировский районный суд Омска готовится к рассмотрению уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Республики Татарстан. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Свою нехитрую схему он умудрился провернуть трижды.

По версии следствия, в феврале 2021 года татарстанец предложил знакомому омичу помощь в покупке для дальнейшей продажи автомобиля Toyota Land Cruiser 200 и противогазов, в конструкции которых находится драгоценный металл палладий. Введенный в заблуждение омич перевел обвиняемому более 5 млн рублей, но ни машины, ни противогазов не получил.

– После совершения преступления обвиняемый скрылся в городе Казани и совершил еще два аналогичных преступления, за которые был осужден к реальному сроку лишения свободы, – сообщили в прокуратуре.

Вину в совершении преступлений житель Татарстана полностью признал, заявив, что историю с иномаркой и противогазами он выдумал для хищения денег. Средства, полученные преступным путем, обвиняемый потратил на свои нужды. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.